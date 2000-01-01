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flickr 15.04 14:45   MIGnews.com

Тамагочи вернулись на прилавки Японии

Японская компания Bandai выпустила обновленную версию известной игры "Тамагочи", которая стала в два раза меньше оригинальной и позволяет выбрать из шести различных персонажей.

Перевыпуск приурочен к 20-летию выхода оригинальной игрушки, сообщает Mashable.

Обновленный "Тамагочи" обойдется покупателям в 14 долларов (около 800 рублей).

По данным японских СМИ, на данный момент все новые игрушки раскуплены, и пока их сложно найти в магазине.

"Тамагочи" был создан в 1996 году фирмой Bandai, которая является одной из самых крупных компаний в мире, производящих игрушки. Геймплей заключается в том, чтобы ухаживать за виртуальным питомцем.
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