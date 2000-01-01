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Ученые объяснили феномен развязывающихся шнурков | Фото: Thinkstock15.04 15:16   MIGnews.com

Ученые объяснили феномен развязывающихся шнурков

Инженеры-механики из Калифорнийского университета в Беркли (США) решили выяснить, почему развязываются шнурки на обуви.

Вследствие экспериментов они пришли к выводу, что шнурки на обуви развязываются из-за воздействия разнонаправленных сил.

Некоторые механические силы действуют как невидимая рука, расшатывая узел, говорят они. Более глубокое понимание механики узлов необходимо для более четкого понимания того, как узловые структуры терпят неудачу под самыми разными силами.

Съемки с помощью камеры замедленного действия и серия экспериментов показали, что срыв шнурка происходит в считанные секунды, вызванный сложным взаимодействием сил.

"Понимание этого механизма применимо к другим вещам, например, структуре ДНК. Это первый шаг к пониманию того, почему одни узлы лучше других. Такую работу ранее еще никто не проводил", – отметил один из исследователей.
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