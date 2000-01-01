13.04 01:36 MIGnews.com

Все билеты на финал Евровидения-2017 проданы за два дня

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Билеты на финальные шоу "Евровидения-2017" в Киеве полностью распроданы за два дня, сообщает официальный сервис продаж билетов Сoncert.ua. В продажу они поступили 10 апреля.Участники международного песенного конкурса выступят перед жюри 12 мая. На следующий день, 13 мая, состоится финальная репетиция, а вечером – прямой эфир финала. Билетов на все три шоу больше нет в продаже.Сейчас можно приобрести билеты лишь на прямые эфиры полуфиналов и на их репетиции, но места остались только в фан-зоне. Стоимость билета на прямой эфир составляет 1199 гривен ( 44 доллара США). На репетицию можно попасть за 299 гривен, или за (11 долларов).Билеты на финал "Евровидение-2017" поступили в продажу 10 апреля. Всего их было 70 тысяч.Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Concert.ua, самые дешевые билеты – на репетицию – стоили 8 евро, самые дорогие – на финальное шоу в VIP-зону – продавались по цене 500 евро. Самый дешевый билет на финал стоил 1999 гривен, или 70 евро.При этом, по словам директора Concert.ua Дмитрия Чиня, цена билетов на "Евровидение" на черном рынке достигает 40 тысяч гривен, или 1403 евро, что в 3-5 раз превышает начальную стоимость.Представлять Россию на конкурсе должна была певица Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. В середине марта украинские власти заявили, что ей запрещен въезд в страну в связи с ее выступлением в Крыму в 2015 году.