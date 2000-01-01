Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Иерусалиме вывесят рекордное количество израильских флагов | Фото: Thinkstock12.04 11:35   MIGnews.com

В Иерусалиме вывесят рекордное количество израильских флагов

Муниципалитет Иерусалима вывесит более 10 000 флагов в городе в рамках подготовки к празднованию Дня Иерусалима.

Это число в три раза превышает количество флагов, развешанных в предыдущие годы, сообщается в сообщении муниципалитета.

"Это может быть даже рекорд Гиннеса", - сказал представитель пресс-службы.

Флаги будут включать в себя израильские флаги, муниципальные флаги Иерусалима и флаги "50". Они буду вывешены на каждой улице в городе, чтобы повысить праздничную атмосферу и укрепить связи как жителей, так и туристов со столицей Израиля.

В дополнение к другим флагам огромные флаги будут развешаны у входов в Иерусалим, на мостах, на стенах Старого города, на площади Сафра, возле правительственных учреждений, за главными национальными и туристическими объектами города.

"Иерусалим - это сердце государства Израиль и еврейской нации. В этом году, пятидесятом, с тех пор как он воссоединился, город будет заполнен национальными флагами. Эти флаги укрепят связь всех жителей и туристов с городом, и укрепит наши обязательства по обеспечению будущего Иерусалима и Израиля. Я желаю всем счастливого дня Иерусалима", - заявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

В этом году День Иерусалима начнется вечером 23 мая и продолжится до 24 мая.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:59
Взрыв в Дортмунде: стало известно содержание записки
12:54
Турция: Взрыв в полицейском участке - теракт
12:29
Лавров и Тиллерсон начали переговоры в Москве
12:19
ШАБАК и ЦАХАЛ арестовали 3 подозреваемых террористов
12:03
Вопреки приказу аятоллы: Ахмадинежад идет на выборы
11:53
Китай и США обсудили политику в отношении КНДР
11:20
Назарбаев переводит казахский алфавит на латиницу
10:51
В Риме задержали туриста, писавшего имена на Колизее
10:34
Власти установили: в коптских церквях взорвались смертники
10:04
ЦАХАЛ арестовал брата Мазена Фукаха
09:26
Путин осудил союзников США за поддержку удара по Сирии
09:07
Два майора ЦАХАЛа требовали от солдата показать пенис
08:57
Атака беспилотника на Синае
08:23
Полиция Германии: Все еще неясно, кто стоит за взрывами
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus