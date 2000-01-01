12.04 11:35 MIGnews.com

В Иерусалиме вывесят рекордное количество израильских флагов

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Муниципалитет Иерусалима вывесит более 10 000 флагов в городе в рамках подготовки к празднованию Дня Иерусалима.Это число в три раза превышает количество флагов, развешанных в предыдущие годы, сообщается в сообщении муниципалитета."Это может быть даже рекорд Гиннеса", - сказал представитель пресс-службы.Флаги будут включать в себя израильские флаги, муниципальные флаги Иерусалима и флаги "50". Они буду вывешены на каждой улице в городе, чтобы повысить праздничную атмосферу и укрепить связи как жителей, так и туристов со столицей Израиля.В дополнение к другим флагам огромные флаги будут развешаны у входов в Иерусалим, на мостах, на стенах Старого города, на площади Сафра, возле правительственных учреждений, за главными национальными и туристическими объектами города."Иерусалим - это сердце государства Израиль и еврейской нации. В этом году, пятидесятом, с тех пор как он воссоединился, город будет заполнен национальными флагами. Эти флаги укрепят связь всех жителей и туристов с городом, и укрепит наши обязательства по обеспечению будущего Иерусалима и Израиля. Я желаю всем счастливого дня Иерусалима", - заявил мэр Иерусалима Нир Баркат.В этом году День Иерусалима начнется вечером 23 мая и продолжится до 24 мая.