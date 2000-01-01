12.04 23:20 MIGnews.com

Телеведущую уволили за подработку проституткой

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Боснии и Герцеговине уволили ведущую популярного в стране телеканала Pink, которая созналась в эфире, что подрабатывала проституткой, пишет The Sun.В частности, шоу, где Сенада Нуркич работала ведущей, руководство приняло решение закрыть."Проституция ничем не отличается от других видов деятельности. Я не вижу ничего плохого в этом. Мне приходилось подрабатывать, чтобы выжить", – заявила Нуркич.Как сообщают местные СМИ, решение было принято на фоне постоянных жалоб от зрителей, которые были недовольны поведением Нуркич.Отметим, проституция в Боснии и Герцеговине запрещена, однако это не смутило телеведущую, сделавшую такое провокационное заявление.