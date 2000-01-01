12.03 07:31 MIGnews.com

Том Хэнкс и жена заразились коронавирусом

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Оскароносный актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились в Австралии коронавирусом.Об этом сам актер сообщил в среду, 11 марта, по результатам экспресс-диагностики, передает интернет-издание The New-York Times.Актеру, который в Австралии должен был принять участие в фильме о жизни Элвиса Пресли, и его супруге по 63 года."Мы чувствовали себя немного уставшими, будто у нас появилась простуда. У Риты начался озноб, который то приходил, то уходил. Чтобы поступить правильно, как и положено сейчас в мире, мы прошли экспресс-диагностику на коронавирус, которая оказалась положительной", - сказал актер.Стоит отметить, что Хэнкс на сегодняшний день является наиболее известной медийной фигурой, которая публично заявила о своем заражении коронавирусом COVID-19, пандемию которого накануне признали во Всемирной организации здравоохранения.