12.03 13:45 MIGnews.com

Эпидемия – время для личного автомобиля Suzuki

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В Израиле, как и во всем мире, нарастает эпидемия коронавируса. Одним из самых опасных с точки зрения риска заражения мест является общественный транспорт. Близкий контакт с носителями вируса представляет наивысшую угрозу. И если вы планировали приобретение личного автомобиля, будь то первый или замена старого – сейчас самое время, особенно учитывая акции и скидки, предоставляемые в честь 20-летия филиала Suzuki в Петах-ТиквеИтак, что же надо знать перед приобретением автомобиля? Прежде всего, как мы уже сказали – правильно выбрать время покупки. Второе – найти компанию, которая дает такие выгодные условия, что устоять невозможно. И третье, но, наверное, самое важное – правильно определиться с тем, какой автомобиль вам нужен. Не просто "вон та красненькая" или "эта с большими колесами", а выбрать оптимальную машину, которая наилучшем образом подойдет именно вам и вашей семье, которая будет отвечать вашим нуждам и не потребует лишних денег ни при покупке, ни при обслуживании.1. Если вам нужен универсальный городской автомобиль для одного-двух, максимум трех человек, основными критериями должны быть: удобство, востребованность на вторичном рынке («яд шния»), экономичность в расходе бензина и обслуживании и низкая цена. Нет смысла переплачивать за лишние возможности автомобиля, которые вам, вероятнее всего, не понадобятся! А вот небольшие габариты, позволяющие легко парковаться на тесных городских улицах, очень важны, поэтому стоит сосредоточиться на компактных моделях.2. Если вам нужен небольшой, но вместительный автомобиль, на котором можно ездить не только в городе, но и по пересеченной местности, следует также обратить внимание на высокий дорожный просвет.3. Если у вас два малыша или двое больших детей и недавно родился еще один – к автомобилю предъявляются особые требования. Он должен не только вмещать всю вашу семью, но и иметь вместительный багажник, в который легко войдет все, что нужно детям и родителям: рюкзаки, коляски, сумки для подгузников, сменная одежда, бутылки, игрушки – да все, что угодно.4. Если у вас 2-3 детей, вы не слишком стеснены в средствах, но тем не менее не намерены бросать деньги на ветер, оптимальным выбором станет машина класса Crossover. В последние годы кроссоверы приобретают все более широкую популярность. Объясняется это тем, что подобные автомобили отлично подходят как для городских условий, так и для поездок за город. К преимуществам кроссоверов также можно отнести их вместительность, комфортабельность и высокую посадку водителя. Кроссовер является оптимальным решением для больших семей и для тех, кто любит совершать выезды на природу.Сейчас официальный импортер Suzuki в Израиле компания «Махширей тнуа», а именно ее филиал в Петах-Тикве в честь своего юбилея предлагает выгодные цены и удобные условия оплаты на различные модели автомобилей, которые идеально подойдут под ваши нуждыКатегория №1 – это конечно же Suzuki Swift, культовый автомобиль марки, компактный городской пятидверный хэтчбек. Он имеет яркий и выразительный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и индивидуальность своего владельца. Несмотря на компактные габариты, такой автомобиль не затеряется на большой парковке и не растворится в сером будничном потоке. Салон «Свифта» — это царство качественных отделочных материалов, выверенной эргономики и комфорта. Даже часы, проведенные в пробке, не смогут доставить лишних неудобств. Хэтчбек оборудуется широчайшим спектром отличных агрегатов, являющихся сплавом многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения и непревзойденного японского качества. Этот автомобиль пользуется очень высоким спросом на рынке «со вторых рук», он не очень дорого стоит и не требует больших расходов на содержание. А еще Suzuki Swift – фаворит молодежи, благодаря своему яркому и броскому дизайну.Категория №2 оптимально представлена моделью Suzuki Ignis. Высокий дорожный просвет позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя не только на асфальте, но и на грунтовой дороге. Его создатели совместили в одном автомобиле качества небольшой «легковушки», грузопассажирского универсала и внедорожника, а также классный дизайн. Ignis вполне может претендовать на звание самого маленького внедорожника в мире. Но и для города он тоже идеален. За счет высокой посадки и большой площади остекления салон получился очень солнечным и с хорошей обзорностью. Ignis идеально подходит и тем, кому по разным причинам тяжело садиться в низкую машину.Категории №3 по всем параметрам отвечает современная версия Suzuki Baleno. Это идеальное решение для молодой семьи и воплощение всех новейших технологий компании Suzuki. Дебютировавший на автосалоне во Франкфурте-2015 хэтчбек отличается стильным дизайном, просторным салоном и передовыми технологическими решениями. Обращает на себя внимание его современная и динамичная форма со «струящимися» линиями кузова, рельефными обводами колесных арок и покатыми контурами крыши. За счет такого дизайна машина выглядит маленькой и аккуратной, хотя вместительность ее куда больше кажущейся. Вашим детям в ней будет очень удобно. В основу современной Suzuki Baleno легла новая платформа, позволившая увеличить жесткость кузова и снизить массу автомобиля. Это обеспечило улучшение показателей расхода топлива, а также повысило уровень управляемости и безопасности хэтчбека. Сама машина весит всего 920 кг. Кроме того, в новом автомобиле используется ещё несколько инновационных решений для улучшения динамики автомобиля и превосходным показателям экономии топлива. Статус семейного автомобиля требует уделять особое внимание безопасности. Suzuki Baleno даже в стандартной комплектации оснащен оригинальной системой безопасности от производителя, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль и автономное торможение, оборудован датчиками заднего хода, 6 подушками безопасности и механизмом, который не позволяет детям открывать задние двери изнутри. И – совсем неординарное явление – на все автомобили устанавливают интеллектуальную систему предотвращения аварий Mobileye.Категории № 4 прекрасно соответствует Suzuki Crossover Turbo. Согласно отчету Всеизраильского объединения импортеров машин этого года, он вошел в список наиболее популярных автомобилей Израиля за 2018 год, потому что этот «джипон» - мощный, экономичный и великолепно оборудованный. Suzuki Crossover Turbo – новый семейный автомобиль, предлагающий идеальное удовольствие от вождения, улучшенные характеристики, максимальный комфорт и смелый инновационный дизайн. Модель с турбонаддувом оснащена мощным и тихим двигателем BOOSTERJET 1.4, более экономичным, с 6 передачами и системой STOP & START, оригинальной системой безопасности от производителя, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль и автономное торможение. Пассажиры здесь лучше защищены благодаря 7 подушкам безопасности. Багажник просто огромен - его объем 430 литров. При двигателе высокой мощности (140 лошадиных сил!) автомобиль очень экономичен!Цены в филиале Suzuki в Петах-Тикве радуют неимоверно.