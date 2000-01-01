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Ума Турман сыграет в ремейке израильского сериала | Фото:12.03 14:52   MIGnews.com

Ума Турман сыграет в ремейке израильского сериала

Известная американская актриса Ума Турман, известная своими ролями в культовых фильмах Квентина Трантино "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", сыграет главную роль в ремейке израильского сериала "Кфулим" «Подозрение».

Сериал, производством которого займется AppleTV +, получит название "Ложный флаг".

Помимо Турман в сериале также поучаствуют Кунал Найяр ("Теория большого взрыва"), Ноа Эммерих ("Американцы"), Джорджина Кэмпбелл ("Черное зеркало"), Элис Габель ("Скорпион"), Элизабет Хенстридж ("Агенты Щ.И.Т") и Ангел Коулби ("Танцы на грани").

Оригинальный сериал рассказывал о пяти простых израильтянах, однажды утром обнаруживших, что их подозревают в причастности к похищению людей.


False Flag - Trailer from JIFF on Vimeo.



В римейке Турман сыграет успешную бизнес-леди, чьего 21-летнего сына похитили прямо из известного отеля на Манхэттене. Его похищение запечатлели на видео, которое становится вирусным.

На этот раз под подозрениями оказались четверо британцев, на свою голову остановившихся в ночь инцидента в одном отеле с жертвой.


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