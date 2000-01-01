Ума Турман сыграет в ремейке израильского сериала

Известная американская актриса Ума Турман, известная своими ролями в культовых фильмах Квентина Трантино "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", сыграет главную роль в ремейке израильского сериала "Кфулим" «Подозрение».
Сериал, производством которого займется AppleTV +, получит название "Ложный флаг".
Помимо Турман в сериале также поучаствуют Кунал Найяр ("Теория большого взрыва"), Ноа Эммерих ("Американцы"), Джорджина Кэмпбелл ("Черное зеркало"), Элис Габель ("Скорпион"), Элизабет Хенстридж ("Агенты Щ.И.Т") и Ангел Коулби ("Танцы на грани").
Оригинальный сериал рассказывал о пяти простых израильтянах, однажды утром обнаруживших, что их подозревают в причастности к похищению людей.