12.03 21:45 MIGnews.com

Камерон Диаз завершает актерскую карьеру

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Несмотря на довольно молодой возраст в 45 лет любимая многими голливудская актриса Камерон Диаз собирается покинуть сцену. Данной новостью ошарашила таблоиды ее подруга и коллега Сельма Блэр.Как пишет Metro, Диаз поделилась с Блэр о том, что больше не планирует сниматься в кино. Вместо этого она хочет посвятить время своей семье и мужу."Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме "Милашка". Мне бы хотелось, чтобы у этой чудесной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино. Она сказала "С меня хватит". Я имею в виду, что ей больше не нужно сниматься в кино. У нее отличная жизнь, я не знаю, что можно сделать, чтобы она вернулась. Она счастлива", - отметила Сельма Блэр.Ранее в этом году в СМИ появились слухи о том, что актриса мечтает о ребенке, как и о том, что ей пришлась по душе роль домохозяйки и хранительницы домашнего очага.Напомним, что за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена Камерон Диаз вышла в январе 2015 года. Учитывая уже не юный возраст, Диаз заявляла о намерении усыновить приемного ребенка.