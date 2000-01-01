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Скриншот с видео YouTube 13.03 05:05   MIGnews.com

В РПЦ не сомневаются в святости Благодатного огня

Православные верующие не сомневаются в "святости" Благодатного огня в Иерусалиме, даже не смотря на мнения о его искусственном происхождении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова.

Накануне священник из Армянской апостольской церкви, общаясь с израильскими журналистами, заявил, что стал свидетелем того, как зажигают связки восковых свечей от масляной лампады в храме Гроба Господня.

"Это странное заявление, с учетом того, с каким почитанием относятся люди к этому чуду и как многие по всему миру с надеждой и верой ждут этого события", - сказал Вовлков журналистам российского информационного агентства, подчеркнув, что возгорание чудесным образом – это неоспоримое чудо.

Возгорание Благодатного огня происходит в Великую Субботу, которые сторонники Православной церкви отмечают накануне Пасхи. По традиции, каждый год из Иерусалима прилетает частица этого огня в Москву, где им зажигают лампадки в храме Христа Спасителя.
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