12.03 16:55 MIGnews.com

Букмекеры верят в победу Израиля на "Евровидении"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Песня, с которой Израиль будет представлен на песенном конкурсе "Евровидени-2018", вполне может принести победу Еврейскому государству – впервые за последние 20 лет.Как оказалось, после презентации композиции Toy 25-летняя певица, победительница шоу "Ха-Кохав ха-Ба" ("Следующая звезда") Нетта Барзилай взлетела в рейтинге участников. И хотя изначально на победу Израиля ставили 20 к 1, то после "слива" песни в Сеть ставки значительно поднялись - до 3-4 на большинстве букмекерских онлайн-контор (Ladbrokes, Parimatch, Bet365, UniBet, BetFair).И можно сказать, ничего удивительного в этом нет. Написанный Дороном Медали и Ставом Бегером рефрен "I'm not Your toy, You stupid boy"/"Я не твоя игрушка, дурачок" олицетворяет противостояние сексуальной объективизации женского пола и вытекает из продолжающейся кампании против домогательств #MeToo.Кроме того, западают в память и издаваемые исполнительницей причудливые звуки, которые напоминают куриные кудахтанье, и соответствующие движения.Как уже сообщалось, вживую исполнение Барзилай в Лиссабоне можно будет услышать 12 мая.Британский таблоид Metro уже назвал песню "настоящей, запоминающейся и мощной", допустив победу Нетты на конкурсе.Помимо Израиля, высокие шансы на победу в 63-ем Евровидении также имеются у Болгарии (еще не определилась с представителем), Эстонии (ее представит Элина Нечаева с песней "La Forza") и Чехии (Миколас Джозеф, "Lie to Me").