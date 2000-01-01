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Скриншот с видео 12.03 17:13   MIGnews.com

Умерла звезда французской моды Юбер де Живанши

Умер один из знаменитых французских модельеров Юбер де Живанши. Об этом сообщил его компаньон Филипп Вене.

"Месье Живанши умер во сне, 10 марта 2018 года. Его племянники и племянницы, а также их дети разделили эту боль", - цитирует слова Вене телеканал BFM TV.

Дата прощания с легендарным модельером остается неизвестной, однако канал отмечает, что его похороны пройдут в очень узком кругу.

Живанши является основателем одноименного Модного дома. При его руководстве дом выпустил не один десяток коллекций, однако спустя трех десятков лет после его основания, француз был вынужден покинуть дом по решению его владельца - главы концерна LVMH Бернара Арно. Вместо него Орно поставил другого перспективного молодого модельера Джона Гальяно.

Своей музой мужчина считал знаменитую актрису Одри Хепберн, с помощью которой он диктовал тон моды долгое время.

Кроме Голливудской актрисы, работы модельера пользовались необыкновенным спросом среди таких знаменитостей - Жаклин Кеннеди, Ингрид Бегман, Мария Каллас, Марлен Дитрих, Диана Вриланд и многие другие.
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