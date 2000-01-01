12.03 15:44 MIGnews.com

Умер Олег Табаков

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В возрасте 82 лет умер народный артист СССР Олег Табаков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра в котором он работал.Актер скончался после нескольких месяцев пребывания в больнице: Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова. Там его после экстренной операции подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артист пребывал в тяжелом состоянии с января месяца.В тоже время об истинной причины его госпитализации по-прежнему ничего не известно: в театрах "Табакерка" и МХТ утверждают, что Олега Табакова поместили в лечебное учреждение для планового медицинского обследования.О дате его захоронения и месте проведения церемониального прощание пока неизвестно.Артист получил известность благодаря своим ролям в кинокартинах "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", " Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", и "Москва слезам не верит".