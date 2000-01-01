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Жена требует за измену 5 555 555 шекелей 12.03 10:24   MIGnews.com

Жена требует за измену 5 555 555 шекелей

Израильская супружеская пара, требующая развода сумела поставить раввинатский суд в тупик.

Супруги работают врачами “в большом медицинском центре”, но в разных отделениях.

В ктубе (брачном договоре) муж обязуется выплатить жене в случае развода 5 555 555 шекелей и именно эту сумму жена теперь с него требует.

Жена обвиняет мужа одновременно и в импотенции, и в том, что он приводил домой женщин, чтобы заниматься с ними любовью. Жена утверждает, что в ее распоряжении есть минимум одно врачебное свидетельство об импотенции супруга.

Проблема в том, по версии мужа, жена решила разорвать брак после того как он поймал ее с любовником.

Муж утверждает, что его “мужскую силу никто никогда не проверял”, и потому утверждения об импотенции безосновательны. Он также указывает на отсутствие логики в обвинениях жены.

Муж согласен на развод, но при исполнении двух обязательных условий - ктуба не будет основанием для соглашения о разводе и ему позволят видеться с тремя детьми тогда и там, где он пожелает.
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