Какие напитки ухудшают здоровье

Диетологи считают, что напитки, которые признаны улучшать наше здоровье, на самом деле его ухудшают.
Статистика показывает, что во всем мире растет число потребителей широко рекламируемых диетических и безалкогольных напитков. Однако диетологи предупреждают, что напитки, призванные якобы сохранять здоровье, на самом деле его ухудшают, поскольку содержат огромное количество углеводов. А мысль о том, что они диетические заставляет не ограничивать в желании их употреблять больше и больше.
Между тем, масштабные исследования показывают, что ежедневное употребление таких напитков повышает риск развития метаболического синдрома. Уровень в крови глюкозы и триглицеридов повышен, не говоря уже о лишних килограммах.