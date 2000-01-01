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Ученые: состоятельные мужчины успешнее в интимной жизни | Фото: Thinkstock13.03 00:26   MIGnews.com

Ученые: состоятельные мужчины успешнее в интимной жизни

Чем состоятельнее мужчина, тем успешнее он в интимной жизни. Что интересно, на качество половой жизни женщин уровень их благосостояния не влияет, как пишет ladyportal.info.

Ученые имеют две точки зрения на явления зависимости качества секса у мужчин от толщины их кошелька. С точки зрения эволюции, если мужчина может оплодотворить практически любое число женщин, то последние, наоборот, сильно ограничены в количестве потомков.

Поэтому женщины становятся более разборчивыми в выборе партнера, причем предпочитают особей с высоким статусом и, как говорится, без материальных проблем.

Чем больше мужчина зарабатывает, тем чаще он занимается сексом и тем больше у него партнерш – выбранных, кстати, уже не за богатство, а за внешность.

Другая точка зрения связана с гормонами. Тестостерон, вызывающий влечение, в некоторой степени управляет и силой характера, настойчивостью. Не исключено, что особи, у которых этот гормон вырабатывается в большом количестве, преуспевают и в бизнесе, и в постели.
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