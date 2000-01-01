Скарлетт Йоханссон высмеивает "лицемерие" Иванки Трамп

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон снялась в юмористической программе Saturday Night Live на телеканале NBC, где она предстала в образе дочери президента США Иванки Трамп, участвующей в рекламе несуществующей марки духов Complicit ("Соучастница").
По сюжету, высмеивающему якобы безучастность "первой дочери США" в политике ее отца-президента, Йоханссон в образе Иванки идет по наполненному людьми залу в шикарном платье.
"Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она - Иванка. Она красивая, она сильная, она соучастница", - говорит голос за кадром.
Оборачиваясь, Йоханссон говорит: "Для женщины, которая могла бы остановить все это, но не будет".
Стоит отметить, что попыткам обвинить Иванку Трамп в лицемерии сложно найти основание, так как пресса сообщала как минимум о двух случаях, когда она повлияла на своего отца - отговорив его не отменять заключенные его предшественником Обамой соглашения по климату и о правах ЛГБТ.