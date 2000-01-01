Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Скарлетт Йоханссон высмеивает `лицемерие` Иванки Трамп 12.03 15:11   MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон высмеивает "лицемерие" Иванки Трамп

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон снялась в юмористической программе Saturday Night Live на телеканале NBC, где она предстала в образе дочери президента США Иванки Трамп, участвующей в рекламе несуществующей марки духов Complicit ("Соучастница").



По сюжету, высмеивающему якобы безучастность "первой дочери США" в политике ее отца-президента, Йоханссон в образе Иванки идет по наполненному людьми залу в шикарном платье.

"Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она - Иванка. Она красивая, она сильная, она соучастница", - говорит голос за кадром.

Оборачиваясь, Йоханссон говорит: "Для женщины, которая могла бы остановить все это, но не будет".

Стоит отметить, что попыткам обвинить Иванку Трамп в лицемерии сложно найти основание, так как пресса сообщала как минимум о двух случаях, когда она повлияла на своего отца - отговорив его не отменять заключенные его предшественником Обамой соглашения по климату и о правах ЛГБТ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:47
Водители управляли автобусами после употребления наркотиков
14:43
Эрдоган: те, кто травил моих людей собаками дорого заплатят
14:10
Саудовская Аравия депортирует 5 млн. нелегалов
14:09
В Анкаре закрыто посольство Голландии
13:44
Ричард Гир назвал поселения "абсурдной провокацией"
13:18
Британия выставит Евросоюзу счет на $11 млрд. "за Brexit"
13:10
38-летняя Сарит Хадад впервые беременна
12:21
Рамат-Ган: Эритреец залез в квартиру и спал в ней голым
12:17
Спикер парламента Ирана послал Нетаниягу "учить Тору"
11:39
Сорван теракт в одном из крупнейших ТЦ Германии
11:09
Ричард Гир: Если Биби заключит мир, то какое дело до сигар?
10:20
Германия: Нетаниягу зачислили в семерку полоумных диктаторов
10:11
США. Отказавшегося уходить в отставку прокурора уволили
09:54
Партия Яалона может не преодолеть избирательного барьера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus