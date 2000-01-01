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38-летняя Сарит Хадад впервые беременна 12.03 13:10   MIGnews.com

38-летняя Сарит Хадад впервые беременна

Израильская поп-звезда Сарит Хадад, прославившаяся многими своими хитами, забеременела.

Слухи о беременности Хадад циркулировали на протяжении нескольких последних недель, но каждый раз опровергались ее окружением. Личная менеджер Хадада, Ади Нагель, получив вопрос о беременности Хадада от таблоида TMI, попросила “время подумать” для того, чтобы дать ответ. По истечении недели нагель сообщила, что Хадад не беременна.

Тем, не менее, слухи были подтверждены вторым каналом израильского ТВ, а также съемками выступления Хадад на празднованиях Пурима.
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