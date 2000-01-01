Крэк и кокаин: мерзкая ванна довела Уитни Хьюстон до смерти
Поп-дива Уитни Хьюстон умерла в ванной в отеле Beverly Hilton в 2012 году, после того, как спустила на наркотики 100-миллионное состояние, однако фотографии ванной в ее доме в Атланте потрясли мир, когда их опубликовали после ее смерти.
В 2002 году Хьюстон заявила: "Я зарабатываю слишком много денег, чтобы курить крэк. Крэк ненормальный", однако спустя семь лет Уитни призналась, что семь месяцев провела дома, не снимая пижаму. Об этом сообщает The Mirror.
Она потратила на наркотики свое внушительное состояние. После ряда попыток пройти реабилитацию, она каждый раз снова скатывалась в крэковую пучину.
Сделанные в особняке Уитни Хьюстон фотографии, в 2006 году попавшие в Сеть, показали всю степень шокирующего образа жизни певицы.