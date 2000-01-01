Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







13.02 04:46   MIGnews.com

В США преподавательница хочет узаконить секс с учениками

31-летняя американка через суд хочет разрешить сексуальную связь между преподавателем и учеником, сообщает Daily Mail.

Сейчас в некоторых штатах Америки, учителя имеют право заниматься сексом с их подопечными, только если им на момент любовной связи исполнилось 19 лет. Однако бывшая учительница Чарли Паркер не согласна с законодательством Алабамы, и считает, что юридические ограничения штата по этому вопросу нарушают "конституционное право людей", занимающихся педагогической деятельностью.

Как отмечает агентство, женщина – настоящая соблазнительница подростков. За всю свои педагогическую карьеру, Паркер несколько раз выдвигали обвинение в соблазнении 16-летних парней. Однако некоторые считают, что она соблазнила куда больше несовершеннолетних школьников, чем ей пририсуют.

В США преподавательница хочет узаконить секс с учениками

Кроме того, ее муж также проходи по нескольким делам о совращении несовершеннолетних. В обвинении говорится, что он вступил в интимную связь со школьницами 6 раз.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:17
Террориста с ножом задержали в Хевроне
08:05
Ави Габай опечален ложью Нетаниягу
07:33
"Реальный линч": видео нападения на солдатку в Дженине  
07:11
Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа
07:04
Хизбалла вынудила душевнобольного перейти границу Израиля
06:33
В США считают, что Россия осложняет борьбу с ИГ
03:35
В Южной Корее провели "роботоолимпиаду"
02:18
Звёзды сериала "Секс в большом городе" устроили скандал
01:24
ВИДЕО: Мальчик научился поворачивать голову на 180 градусов  
00:38
США: учительницу уволили за однополый брак
23:59
Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против Weinstein Company
22:25
В Китае адаптируют религию к социализму
21:50
Сэр Пол Маккартни удостоен израильской премии Вольфа
21:27
Спецслужбы Ирака сообщили, что лидер ИГ находится при смерти
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus