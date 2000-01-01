13.02 04:46 MIGnews.com

В США преподавательница хочет узаконить секс с учениками

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31-летняя американка через суд хочет разрешить сексуальную связь между преподавателем и учеником, сообщает Daily Mail.Сейчас в некоторых штатах Америки, учителя имеют право заниматься сексом с их подопечными, только если им на момент любовной связи исполнилось 19 лет. Однако бывшая учительница Чарли Паркер не согласна с законодательством Алабамы, и считает, что юридические ограничения штата по этому вопросу нарушают "конституционное право людей", занимающихся педагогической деятельностью.Как отмечает агентство, женщина – настоящая соблазнительница подростков. За всю свои педагогическую карьеру, Паркер несколько раз выдвигали обвинение в соблазнении 16-летних парней. Однако некоторые считают, что она соблазнила куда больше несовершеннолетних школьников, чем ей пририсуют.Кроме того, ее муж также проходи по нескольким делам о совращении несовершеннолетних. В обвинении говорится, что он вступил в интимную связь со школьницами 6 раз.