13.02 01:24 MIGnews.com

ВИДЕО: Мальчик научился поворачивать голову на 180 градусов

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Мальчик-подросток из Пакистана продемонстрировал своё необычное умение: он может развернуть голову на 180 градусов, при этом помогая себе руками.14-летний Мухаммед Самир рассказал о том, что с рождения у него такой способности не было, он добился такого эффекта после длительных и упорных тренировок. Заниматься он начал с 6 лет после того, как увидел в одном фильме ужасов, как персонаж поворачивает голову таким же образом. После этого Мухаммед стал тренироваться, и к 14 годам научился делать точно так же.Мальчик рассказал, что мама запрещала ему проводить такие эксперименты, однако он всё равно продолжал тренировки до тех пор, пока не смог повторить жуткий фокус.