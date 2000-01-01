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Звёзды сериала `Секс в большом городе` устроили скандал 13.02 02:18   MIGnews.com

Звёзды сериала "Секс в большом городе" устроили скандал

Звёзды сериала и экранные лучшие подруги Сара-Джессика Паркер и Ким Кэтралл начали выяснять отношения в соцсетях. Так Кэтролл назвала Паркер "лицемеркой" в своём посте, который она разместила в Instagram.

"Мне не нужна твои любовь и поддержка в этот трагический момент. Моя мама спрашивает меня, когда эта лицемерка Сара Джессика Паркер оставит тебя в покое", - написала под публикацией Ким.

Актрису, которая недавно потеряла брата, возмутили публичные соболезнования в соцсетях Сары Джессики Паркер.

"Дорогая Ким, мои любовь и сочувствие тебе и всем твоим родным. Земля пухом твоему дорогому брату", - написала Джессика Паркер.

Кэтролл уверена, что Сара лишь хочет улучшить свой имидж и быть хорошей девочкой, а на нее и на смерть брата ей наплевать.

61-летняя Ким еще в прошлом году назвала отношения с Сарой и другими партнершами по сериалу "Секс и город" токсичными.

"Я старше них на 10 лет, у них есть дети, у меня – нет. Единственное, что я имела общего с ними – это съемки в популярном сериале", - говорила Кэтролл.

Сара Джессика Паркер на обвинения в лицемерии пока что не ответила.
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