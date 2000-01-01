13.02 00:38 MIGnews.com

США: учительницу уволили за однополый брак

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Учительницу начальних классов католической школы имени Святых Петра и Павла в Майами Джоселин Морффи уволили с работы на следующий день после того, как она вступил в брак со своей партнершей Наташей Хасс.Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает New York Daily News.По данным издания, в выходные Джоселин Морффи связала себя узами брака с подругой, а уже в среду, 8 февраля, ей объявили, что больше она в школе не работает."В их глазах я не являюсь подходящей католичкой из-за моего выбора партнера", - подчеркнула Морффи.В пятницу утром группа из 20 родителей собралась в школе, требуя объяснений от ее директора, поскольку им нравился стиль преподавания Морффи, пишет газета.Однако, по словам одной из родительниц, она не знала о нетрадиционной сексуальной ориентации учителя, однако для неё или для других родителей это не имеет значения.Отметим, что однополые браки признаны законными во Флориде с 2015 года.