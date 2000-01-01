В Южной Каролине живет оранжевый аллигатор

В американском штате Южная Каролина заметили оранжевого аллигатора. Жители городка Ханахан, которые видели животное, шутят, что аллигатор переборщил с автозагаром, передает ТСН со ссылкой на Mashable.
Другие, в свою очередь, сравнили его с президентом США Дональдом Трампом.
Одним из объяснений того, почему аллигатор стал апельсиновым, является то, что он, вероятно, провел зиму в ржавой канализационной трубе. По словам экспертов, аллигатор в ближайшее время будет обновлять свою кожу и вернется к нормальному цвету.