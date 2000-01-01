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Доминиканская газета перепутала Трампа и Алека Болдуина 12.02 19:25   MIGnews.com

Доминиканская газета перепутала Трампа и Алека Болдуина

Очевидно, голливудский актер Алек Болдуин является настолько хорошим пародистом, что сумел ввести в заблуждение даже "акул пера" из Доминиканы.

Так, одна из самых популярных испаноязычных газет республики El Nacional опубликовала фотографию Болдуина вместо президента США Дональда Трампа, пародию на которого он играет в скетч-шоу Saturday Night Live на телеканале NBC.




О конфузе редакция сообщила в своем Twitter, принеся извинения, однако к тому моменту произошедшее успело стать настоящим хитом соцсетей. К слову, онлайн-версия газеты также вышла с неправильным портретом – в размещенной на 19 странице статье о мнении американского президента, что израильские поселения в Иудее и Самарии не способствуют миру с палестинцами, под фотографией Болдуина указана подпись "Президент США Дональд Трамп".

Стоит отметить, что сам Трамп неоднократно отрицательно отзывался и о самом шоу, и о собственно пародии на себя, которую называл "хуже некуда".
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