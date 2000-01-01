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Невероятные заработки Орена Хазана в `Большом Брате` 12.01 10:03   MIGnews.com

Невероятные заработки Орена Хазана в "Большом Брате"

Газета Исраэль ха Йом сообщает о больших коммерческих успехаха бывшего депутатат Кнессета от партии Ликуд Орена Хазана.

Хазан, уйдя из политики, подался в шоу-бизнес и стал звездой шоу “Большой Брат”.

За неделю работы в шоу Хазан заработал 150 тысяч шекелей. речь идет об очень большой сумме. Для сравнения, финалисты шоу “Выжившие” получают сто тысяч шекелей за весь сезон съемок.

По сообщению газеты, другие участники шоу “испустили вздох облегчения, когда Хазан покинул виллу “Большого Брата” - несмотря на то, что известный блоггер Хацель прислал вертолет, который кружился над домом с призывом Хазану не покидать шоу.


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