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Внучку британской королевы лишили водительских прав | Фото:12.01 17:06   MIGnews.com

Внучку британской королевы лишили водительских прав

38-летнюю внучку королевы Великобритании Елизаветы II Зару Тиндолл лишили водительских прав из-за превышения скорости.

Отныне дочка принцессы Анны не сможет сесть за руль собственного авто в течение полугода, передает новостная служба BBC.

Согласно сообщению, инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, однако свою вину Зара Филлипс признала только сейчас. Западные СМИ передают, что наследницу британской королевы засекли камеры видеорегистраторов около ее дома в Котсуолде, когда она была за рулем своего автомобиля Land Rover.

Принцесса ехала со скоростью 145 километров в час вместо положенных 112 км/ч. По решению суда, она должна выплатить 880 фунтов штрафа, а также покрыть судебные расходы.

Стоит отметить, что старшая внучка Елизаветы II уже не впервые действует против правил на дороге. Так, 19 лет назад внучка королевы едва уцелела, когда машина, за рулем которой сидела принцесса, перевернулась.


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