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Эрдоган восхищается Трампом и Путиным как лидерами 11.12 16:52   MIGnews.com

Эрдоган восхищается Трампом и Путиным как лидерами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в качестве лидеров, которыми он больше всего восхищается, президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и катарского шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Эрдоган отвечал на вопросы студентов университета и сказал, что изо всех сил пытается назвать вдохновляющего лидера из Европы, но не может найти такого.

"Когда мы смотрим на Европу, возникает серьезный кризис лидерства, вакуум лидерства. Я не нахожу в себе смелости назвать лидера, который является образцовым в Европе", - сказал он, пишет WishTV.

Эрдоган похвалил Трампа как открытого лидера, который говорит то, что у него на уме.

"Нравится вам это или нет, господин Трамп - это важное имя. У него нет скрытой повестки дня". Он говорит мне вещи ясно и открыто, и я говорю ему вещи очень открыто", - сказал он.

Турецкий президент также охарактеризовал Путина как "не имеющего скрытой повестки дня" и откровенного и открытого по отношению к Турции, добавив, что он верит, что он и российский лидер смогут установить мир в Сирии.

Также он назвал шейха Тамима "молодым и динамичным лидером", который поддерживает бедные страны.


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