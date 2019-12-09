Кирк Дуглас родился в 1916 году в бедной семье иммигрантов. Во время Второй мировой войны он служил в американском флоте, но в 1944 году был комиссован из-за дизентерии. Его дебют в кино состоялся в 1946 году в фильме "Странная любовь Марты Айверс".
В 50-х Дуглас стал ведущей звездой фильмов самых разных жанров, начиная от вестернов и заканчивая серьезными драмами. Его послужной список насчитывает более 90 картин.
В 1991 году Кирк Дуглас чуть не разбился в упавшем вертолете, а в 1996 году перенес инсульт. Эти потрясения заставили его сосредоточиться на духовной жизни и семье.
В 99 лет он пожертвовал на строительство центра по уходу за людьми с болезнью Альцгеймера колоссальные 15 миллионов долларов.