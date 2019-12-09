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Кирку Дугласу `стукнуло` 103 года | Фото:11.12 16:02   MIGnews.com

Кирку Дугласу "стукнуло" 103 года

9 декабря актер, филантроп и бывший посол доброй воли США Кирк Дуглас отпраздновал 103-й день рождения.

Его дети, Сын Майкл, невестка Кэтрин Зета-Джонс и тысячи поклонников в Instagram поздравили знаменитость с праздником.

"С днем рождения, папа! Ты живая легенда, и вся твоя семья шлет тебе всю любовь в наших сердцах", – написал Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в бедной семье иммигрантов. Во время Второй мировой войны он служил в американском флоте, но в 1944 году был комиссован из-за дизентерии. Его дебют в кино состоялся в 1946 году в фильме "Странная любовь Марты Айверс".

В 50-х Дуглас стал ведущей звездой фильмов самых разных жанров, начиная от вестернов и заканчивая серьезными драмами. Его послужной список насчитывает более 90 картин.

В 1991 году Кирк Дуглас чуть не разбился в упавшем вертолете, а в 1996 году перенес инсульт. Эти потрясения заставили его сосредоточиться на духовной жизни и семье.

В 99 лет он пожертвовал на строительство центра по уходу за людьми с болезнью Альцгеймера колоссальные 15 миллионов долларов.

Он несколько раз был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль, но так его и не получил. Лишь в 1996-м ему вручили почетный "Оскар" — за выдающуюся карьеру в кино.


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