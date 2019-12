11.12 15:41 MIGnews.com

Журнал Time назвал человека года

Журнал Time назвал юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг "человеком года".Соответствующий рейтинг был обнародован 11 декабря в Twitter.В Time отметили, что ученые, активисты и политики десятилетиями бьют тревогу из-за изменения климата, но лишь девочка-подросток смогла привлечь внимание мира к этой проблеме после выступления на саммите ООН."Она подбодрила тех, кто желает действовать, и пристыдила тех, кто этого не делает. Она убедила лидеров, от мэров до президентов, взять на себя обязательства там, где они раньше медлили. Она сосредоточила внимание мира на экологической несправедливости, против которой молодые активисты протестуют годами", – сказано в сообщении.Также в список попали Lizzo в категории "артист года", женская футбольная команда США является "спортсменом года", генеральный директор Disney Роберт Айгер – "бизнесмен года".