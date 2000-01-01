11.12 02:45 MIGnews.com

Названа дата похорон Лужкова

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Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в 83 года, пройдут 12 декабря.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.В частности, Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы политика Евгения Примакова. Церемония состоится в 15:00 по местному времени.По словам источников, решение о месте похорон было принято на основании обращения родственников политического деятеля.Напомним, что Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции.