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Названа дата похорон Лужкова | Фото:11.12 02:45   MIGnews.com

Названа дата похорон Лужкова

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в 83 года, пройдут 12 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

В частности, Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы политика Евгения Примакова. Церемония состоится в 15:00 по местному времени.

По словам источников, решение о месте похорон было принято на основании обращения родственников политического деятеля.

Напомним, что Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции.


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