11.11 09:40 MIGnews.com

Отец погибшего актера сериала Физрук пробил на слезы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В последнем выпуске шоу Полина Гагарина расплакалась не из-за качества исполнения. Выступление 44-летнего Дмитрия Клинаева было достойным, пел он песню "Колыбельная".Полина знала историю Дмитрия, точнее, его сына Егора, который погиб два года назад. Она не смогла подобрать слова и разрыдалась прямо в студии. Извинившись, она встала и ушла.СПРАВКА. 29 сентября 2017 года на МКАДе 18-летний Егор Клинаев пытался помочь пострадавшим в ДТП, и в этот момент был сбит насмерть проезжавшей машиной.