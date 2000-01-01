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Отец погибшего актера сериала Физрук пробил на слезы 11.11 09:40   MIGnews.com

Отец погибшего актера сериала Физрук пробил на слезы

В последнем выпуске шоу Полина Гагарина расплакалась не из-за качества исполнения. Выступление 44-летнего Дмитрия Клинаева было достойным, пел он песню "Колыбельная".

Полина знала историю Дмитрия, точнее, его сына Егора, который погиб два года назад. Она не смогла подобрать слова и разрыдалась прямо в студии. Извинившись, она встала и ушла.

СПРАВКА. 29 сентября 2017 года на МКАДе 18-летний Егор Клинаев пытался помочь пострадавшим в ДТП, и в этот момент был сбит насмерть проезжавшей машиной.


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