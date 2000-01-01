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Тарантино и Даниэла Пик сняли квартиру за 80 тыс. шекелей | Фото:11.11 07:20   MIGnews.com

Тарантино и Даниэла Пик сняли квартиру за 80 тыс. шекелей

Американский режиссер Квентин Тарантино и его израильская жена Даниэлла Пик начнут снимать дом в Тель-Авиве за 80 000 шекелей в месяц. Супруги арендовали большой дом в Тель-Авиве, площадью 600 квадратных метров, сообщают источники "Глобс".

Пара будет платить 80 000 новых израильских шекелей в месяц за двухэтажный дом площадью 600 квадратных метров. Дом был построен 20 лет назад и находится рядом с общественным парком возле Кикар Ха Медина. Он примечателен тем, что выходит на старый север Тель-Авива.

Агент по недвижимости Элинор Шахар, представляющая Пик, дочь израильского певца Цвика Пика, отказалась комментировать ситуацию "Глобус", сославшись на интимность личной жизни: "Мы не комментируем личную жизнь наших клиентов".


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