12.11 01:32 MIGnews.com

Известный музыкант арестован в Париже за покупку кокаина

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Певец Пит Доэрти был арестован в Париже за покупку кокаина, сообщают французские власти. Музыкант был помещен под стражу ночью после предполагаемой покупки наркотиков.Парижская прокуратура пока не подтвердила сообщения СМИ о задержании Доэрти в Пигалье, районе, известном своими ночными барами, где он, помимо прочего, по сообщениям СМИ, вступил в драку. Рок-звезда часто бывает в Париже и часто выступает во французской столице.Доэрти, который прославился в группе The Libertines, долго боролся с наркоманией и несколько раз ложился в реабилитационный центр. Музыкант теперь живет в Маргейте после открытия отеля со своими товарищами по группе Libertine. Доэрти раньше встречался с супермоделью Кейт Мосс.Доэрти выпустил новый сольный альбом со своим проектом Peter Doherty & The Puta Madres в начале этого года.