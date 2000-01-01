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Писатель Акунин не уберет из книги ссылку на труды убийцы 11.11 12:39   MIGnews.com

Акунин не уберет из книги ссылку на труды профессора-убийцы

Писатель Борис Акунин в своем блоге в Facebook рассказал о непростом моменте, с которым ему пришлось столкнуться после истории с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который убил студентку, а затем расчленил ее. По его словам, .

В виду новых обстоятельств, связанных с жизнью преподавателя, у писателя возник вопрос - убирать ли из книги ссылки на труды историка.

"Книжка у монстра полезная. Ссылка останется", - написал он.

Акунин пришел к выводу, что "субъект – это одно, а его вклад в науку, или в культуру, или в искусство – совсем другое". Он также подчеркнул, что если является талантливым художником или просто хорошим профессионалом, но при этом "последняя сволочь или даже чудовище", то это очень прискорбно. Однако работу это не перечеркивает.

"Для меня, допустим, не перестали существовать песни Майкла Джексона, когда я узнал про него всякое разное", - добавил он.



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