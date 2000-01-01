11.11 11:36 MIGnews.com

Amazon включит функцию бесплатной доставки в Израиле

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Гигант розничной торговли и онлайн-магазин Amazon.com предложит бесплатную доставку в Израиле по заказам, стоимость которых превышает 49 долларов США (около 172 шекелей). Amazon и раньше предлагал рекламные предложения с бесплатной доставкой, однако начиная с более высоких сумм заказов, как правило, с 80 долларов или более.Новое предложение по бесплатной доставке позволяет покупателям в еврейском государстве совершать покупки в рамках льготного лимита Израиля в 75 долларов. Это позволит покупателям импортировать товары без уплаты либо налога на импорт, либо налога на добавленную стоимость (НДС).Согласно сообщению, опубликованному Calcalist, это предложение, по-видимому, является попыткой Amazon отбросить конкуренцию со стороны конкурирующих интернет-магазинов, предлагающих резкие скидки. Amazon заявила, что не каждый предмет, доступный на ее веб-сайте, отвечает условиям сделки, включая некоторые громоздкие предметы, такие как детские кресла.Чтобы воспользоваться предложением, покупатели должны выбрать опцию "Бесплатная доставка" на странице оформления заказа.