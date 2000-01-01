Праздники проводим с кием в руках - в клубе Bull Billiard
Скоро праздник Суккот и долгие школьные каникулы… Все мы озабочены поиском развлечений для наших детей. Хочется дать им возможность провести время с друзьями, найти для них что-то увлекательное, помочь приобрести какой-то новый навык на одном из мастер-классов (благо, их сейчас много на любой вкус). А как же мы, взрослые? Разве нам не нужны праздничные развлечения? Разве нам не хочется провести время с друзьями, активно отдохнуть и почувствовать драйв и адреналин?
Новый бильярдный клуб Bull Billiard в Ришон ле-Ционе приглашает вас и ваших друзей сыграть в бильярд! Бильярд - увлекательная игра, которая одновременно и отдых, и активное времяпрепровождение! А это именно то, что мы обычно ищем в выходные и праздники.
Договоритесь с семьей или друзьями о проведении бильярдного турнира в дни праздников, а в Bull Billiard позаботятся обо всем остальном: вам помогут создать не только турнирную сетку, но и праздничную атмосферу. Ведь здесь всегда звучит приятная музыка, подают напитки и закуски - можно и поиграть, и пообщаться с друзьями, а также научиться самим и научить детей игре в русский бильярд, снукер или пул.
Кроме поиска развлечений в предпраздничные дни все мы испытываем муки поиска идей для подарков. Поверьте, все уже устали от традиционного обмена любезностями в виде корзин с вином и сладостями. Сломайте этот устой и преподнесите оригинальный подарок, который запомнится надолго!
В этом году дарите друзьям и близким сертификаты на посещение бильярдного клуба и участие в мастер-классах в клубе Bull Billiard!
Идеальный подарок к праздникам, а также к любому торжеству, будь то день рождения, повышение по службе, годовщина - посещение клуба Bull Billiard. Это может быть индивидуальная игра, турнир или мастер-класс. Вы также можете заказать вечер в клубе для вашей семьи или большой компании друзей. Предварительный опыт игры в бильярд совершенно необязателен - здесь и научат, и подскажут, и поддержат!
Звоните по телефону 077-50-23-500 и заказывайте праздник для себя и своих близких!
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим праздником и желаем мирного, счастливого, доброго года! Уделяйте себе и друг другу больше времени и проводите его с пользой и азартом! В этом вам поможет бильярдный клуб Bull Billiard
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Побывав в Bull Billiard раз, вы обязательно захотите прийти снова!
Сахаров 19, Ришон-ле Цион, рядом с "Каньон а-Заав"