Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Праздники проводим с кием в руках - в клубе Bull Billiard | Фото:11.10 08:19   MIGnews.com

Праздники проводим с кием в руках - в клубе Bull Billiard

Скоро праздник Суккот и долгие школьные каникулы… Все мы озабочены поиском развлечений для наших детей. Хочется дать им возможность провести время с друзьями, найти для них что-то увлекательное, помочь приобрести какой-то новый навык на одном из мастер-классов (благо, их сейчас много на любой вкус). А как же мы, взрослые? Разве нам не нужны праздничные развлечения? Разве нам не хочется провести время с друзьями, активно отдохнуть и почувствовать драйв и адреналин?

Новый бильярдный клуб Bull Billiard в Ришон ле-Ционе приглашает вас и ваших друзей сыграть в бильярд! Бильярд - увлекательная игра, которая одновременно и отдых, и активное времяпрепровождение! А это именно то, что мы обычно ищем в выходные и праздники.

Договоритесь с семьей или друзьями о проведении бильярдного турнира в дни праздников, а в Bull Billiard позаботятся обо всем остальном: вам помогут создать не только турнирную сетку, но и праздничную атмосферу. Ведь здесь всегда звучит приятная музыка, подают напитки и закуски - можно и поиграть, и пообщаться с друзьями, а также научиться самим и научить детей игре в русский бильярд, снукер или пул.

Кроме поиска развлечений в предпраздничные дни все мы испытываем муки поиска идей для подарков. Поверьте, все уже устали от традиционного обмена любезностями в виде корзин с вином и сладостями. Сломайте этот устой и преподнесите оригинальный подарок, который запомнится надолго!

В этом году дарите друзьям и близким сертификаты на посещение бильярдного клуба и участие в мастер-классах в клубе Bull Billiard!
Идеальный подарок к праздникам, а также к любому торжеству, будь то день рождения, повышение по службе, годовщина - посещение клуба Bull Billiard. Это может быть индивидуальная игра, турнир или мастер-класс. Вы также можете заказать вечер в клубе для вашей семьи или большой компании друзей. Предварительный опыт игры в бильярд совершенно необязателен - здесь и научат, и подскажут, и поддержат!

Звоните по телефону 077-50-23-500 и заказывайте праздник для себя и своих близких!

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим праздником и желаем мирного, счастливого, доброго года! Уделяйте себе и друг другу больше времени и проводите его с пользой и азартом! В этом вам поможет бильярдный клуб Bull Billiard

Если вы хотите быть в курсе наших мероприятий - турниров, мастер-классов - подписывайтесь на нашу страничку в соцсетях

Побывав в Bull Billiard раз, вы обязательно захотите прийти снова!
Сахаров 19, Ришон-ле Цион, рядом с "Каньон а-Заав"


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:35
Полиции поручили бороться с преступностью в арабском секторе
07:15
В Китае представили боевую летающую тарелку
07:04
Один в поле не воин
06:53
Трамп добивается перемирия между Турцией и курдами
06:23
Звезда "Аквамена" исполнит главную роль в "Матрице-4"
05:01
СМИ: Заворотнюк умерла и уже похоронена
04:11
Какие продукты нельзя сочетать с приемом лекарств?
03:55
Медики назвали болезни, на которые указывает цвет лица
02:40
Ученые связали кокаин и глобальное потепление
01:28
Михайлов о болезни Заворотнюк: Люди, остановитесь
23:03
Власти Финляндии осуждают операцию Турции в Сирии
21:58
Нетаниягу осудил действия Турции – у Эрдогана обиделись
21:31
Экс-возлюбленный Заворотнюк рассказал о ее здоровье
20:29
В космосе впервые "вырастили" искусственную говядину
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus