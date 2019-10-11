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Машина времени? Странное явление в Кремле попало на видео | Фото:12.10 02:28   MIGnews.com

Машина времени? Странное явление в Кремле попало на видео

В Кремле (Россия) очевидцы застали странное явление, которое так и не смогли объяснить.

Пользователь под ником Nicolas Nemо Duroff в Twitter показал видео, на котором в ночное время суток из окон вырывались странные белые вспышки света.

"Ого. В Кремле что-то происходит. Может машину времени запускают или просто дискотека. А может Франкиштейна изготавливают? Всем приготовиться", – подписал пользователь под роликом.

В комментариях пошутили, что в Кремле устроили дискотеку, потому что наступила пятница – конец рабочей недели в России. Не обошлось и без острот про шпионов, которые копируют документы, шаманов и закончившуюся зажигалку. Но, как бы ни старались юзеры, разгадать природу вспышек из окна так и не смогли.



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