Машина времени? Странное явление в Кремле попало на видео
В Кремле (Россия) очевидцы застали странное явление, которое так и не смогли объяснить.
Пользователь под ником Nicolas Nemо Duroff в Twitter показал видео, на котором в ночное время суток из окон вырывались странные белые вспышки света.
"Ого. В Кремле что-то происходит. Может машину времени запускают или просто дискотека. А может Франкиштейна изготавливают? Всем приготовиться", – подписал пользователь под роликом.
В комментариях пошутили, что в Кремле устроили дискотеку, потому что наступила пятница – конец рабочей недели в России. Не обошлось и без острот про шпионов, которые копируют документы, шаманов и закончившуюся зажигалку. Но, как бы ни старались юзеры, разгадать природу вспышек из окна так и не смогли.
Ого☝️в Кремле что-то происходит😯мож машину времени запускают или просто дискотека🤔 А может Франкиштейна изготавливают? Всем приготовиться‼️🤦♂️ pic.twitter.com/FEtVHLED0l