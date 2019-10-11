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СМИ придумали новую болезнь для Заворотнюк: ответ | Фото:12.10 01:18   MIGnews.com

СМИ придумали новую болезнь для Заворотнюк: ответ

В пятницу, 11 октября, известный Telegram-канал Mash сообщил, будто у актрисы Анастасии Заворотнюк -
состояние сопора.

"Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит", – говорилось в сообщении.

Журналисты утверждали, будто Анастасия не может самостоятельно передвигаться, а на процедуры попадает с помощью специальных каталок, а реабилитологи "пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому".

В ответ на эту информацию представители Заворотнюк написали гневный пост о лжи канала, предоставив фотографии репортеров, которые постоянно пытаются заснять возле больницы родственников актрисы или пробраться внутрь медицинского учреждения.

"Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо.
Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда", - сказали представители Заворотнюк, предоставив фото.

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Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)




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