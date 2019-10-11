12.10 01:18 MIGnews.com

СМИ придумали новую болезнь для Заворотнюк: ответ

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В пятницу, 11 октября, известный Telegram-канал Mash сообщил, будто у актрисы Анастасии Заворотнюк -состояние сопора."Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит", – говорилось в сообщении.Журналисты утверждали, будто Анастасия не может самостоятельно передвигаться, а на процедуры попадает с помощью специальных каталок, а реабилитологи "пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому".В ответ на эту информацию представители Заворотнюк написали гневный пост о лжи канала, предоставив фотографии репортеров, которые постоянно пытаются заснять возле больницы родственников актрисы или пробраться внутрь медицинского учреждения."Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо.Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда", - сказали представители Заворотнюк, предоставив фото.