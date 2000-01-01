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Умер первый космонавт, вышедший в открытый космос | Фото:11.10 15:24   MIGnews.com

Умер первый космонавт, вышедший в открытый космос

В пятницу, 11 октября, стало известно о смерти известного советского космонавта Алексея Леонова.

Он ушел из жизни в 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

По предварительной информации, прощание и похороны состоятся 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов родился 30 мая 1934 года в Кемеровской области, был одиннадцатым советским космонавтом. 18 марта 1965 года стал первым в мире человеком, кто вышел в открытый космос. Он пробыл за бортом космического корабля 2 минуты 9 секунд.

В 1975 году Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли. Дважды становился Героем Советского Союза.

Известно, что он увлекался живописью и даже выставлял свои работы. Леонов был одним из тех, благодаря кому был спасен Леонид Брежнев во время неудачного покушения. Космонавт на тот момент находился в машине, которую расстрелял дизертир из Советской армии. Получил тогда космонавт несколько пуль.





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