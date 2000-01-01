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Меган Маркл не получила желаемую тиару на свадьбу 11.10 23:20   MIGnews.com

Меган Маркл не получила желаемую тиару на свадьбу

В прошлом году Меган Маркл хотела выйти замуж во Владимирской тиаре с изумрудами, но королева Елизавета II ей не разрешила.

В свою очередь сам принц Гарри заявил, что Меган всегда получает то, что хочет. Но Елизавета II сказала внуку, что Меган получит ту тиару, которую она ей даст, пишет Express.

Справка. Владимирская тиара была изготовлена для Марии Павловны, жены великого князя Владимира Александровича. В 1921 году тиару продали королеве Великобритании Марии Текской. В настоящее время ей владеет королева Елизавета II.


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