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Пугачева предлагала Билану `мешок денег` | Фото:11.10 11:26   MIGnews.com

Пугачева предлагала Билану "мешок денег"

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева предлагала "мешок денег" артисту Диме Билану, когда тот оказался в трудной ситуации.

Об этом вокалист рассказал в эфире программы "Алена, блин", выпуск которой обнародован в YouTube.

"Не понимаю, как жил. У меня не было ни систем безопасности, ничего. А там лес через забор и окна у в пол, дом закрывался просто на ключ. Сейф был спрятан. Его вынесли на одеяле, перетащили через лес. А у меня там все: и фотографии мои детские, и студенческий билет, которым я очень дорожил", – рассказал Билан.

По его словам, через несколько дней к нему явилась сама примадонна и предложила материальную помощь.

"Она предложила, говорит: "Давай поддержу тебя". А у меня там подарочные часы были, одни 200 тысяч долларов, другие – еще больше. Но они, слава Богу, остались. Я их продал потом. Она предлагает, а я не подумал верным взять деньги, и я не взял. Я не могу с человеком, которым восхищаюсь, переходить в панибратство", – признался Билан.




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