11.10 11:05 MIGnews.com

Звезда Фауды женился на арабской ведущей

מקסימים: צפו בריקוד החתונה של לוסי אהריש וצחי הלוי בכניסה לחופה@lucyaharish pic.twitter.com/gfc6Zrkkmg — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) October 10, 2018

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После многих лет, проведенных в тайных отношениях, арабская ведущая новостей Люси Ахариш и актер Цахи Халеви наконец-то заявили всем о своей свадьбе, которая прошла в среду, 10 октября, в Израиле.В настоящее время Ахариш работает на телеканале Решет 13, а ранее работала с телеканалом 10-го канала. Кроме того, девушка была одним из граждан Израиля, которые зажигали факел в честь Государства Израиль в 67-й День Независимости государства в 2015 году.Халеви, уроженец Петах-Тиквы, наиболее известен своей ролью Наора в сериале Фауда. Также был финалистом в первом сезоне израильского шоу The Voice. Совсем недавно он сыграл роль Муаммара Каддафи в фильме Netflix "Ангел".Ахариш и Халеви, как сообщается, были вместе в течение четырех лет, хотя их отношения никогда не выходили на всеобщее обозрение. Хотя известие об их свадьбе стало шоком для многих израильтян, несколько новостных агентств указали, что об их отношениях между журналистами ходило много сплетен, однако их попросили держать все в секрете.