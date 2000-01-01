12.09 01:17 MIGnews.com

Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома

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Во время движения поезда выделяется много тепла от электрических двигателей, освещения и трения колес о рельсы. Обычно все выводится в атмосферу через систему вентиляции, но теперь теплый воздух по трубам будут подавать в жилые дома, школы, развлекательные центры и т. д."Почти половина энергии в Великобритании расходуется на отопление, из-за чего вредные вещества попадают в атмосферу в огромных количествах, – отметил Тим Ротери, директор Ассоциации децентрализованной энергетики. – Правительство поставило задачу снизить количество выбросов до минимума в течение тридцати лет, а значит, нам нужно найти альтернативные источники тепла. Это будет первым шагом на пути к здоровой экологии".Идея использовать тепло от метрополитена для обогрева домов не новая – во многих странах проводились исследования с целью последующей реализации такого проекта. Но на практике метод будут применять впервые – это произойдет уже через несколько месяцев.