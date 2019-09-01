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В Facebook решили бороться с суицидами 11.09 22:11   MIGnews.com

В Facebook решили бороться с суицидами

Facebook вводит комплекс мер по регулированию публикаций, способных спровоцировать у пользователей соцсети суицид, говорится в пресс-релизе.

Будет ужесточен контроль за сообщениями, содержащими изображения ран, нанесенных пользователями себе самостоятельно.

Facebook наймет эксперта, который будет анализировать влияние новых правил на пользователей.

Компания также намерена дать доступ специалистам, занимающимся предотвращением самоубийств, к инструменту CrowdTangle, который позволяет отслеживать поведение пользователей в соцсети.


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