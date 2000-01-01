11.08 20:44 MIGnews.com
СМИ пишут об искусстве реверанса премьера Мэй
Лидер правительства Британии Тереза Мэй отличилась странной манерой поведения на встречах с монаршими особами.
Во время торжественных мероприятий посвященных 100-летию битвы при Амьене, глава правительства присела так, что ее голова поравнялась с талией принца Уильяма.
Премьера сравнивают с жирафом и динозавром, тогда как другие хвалят за хорошую растяжку, пишет ВВС
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Подобное поведение Мэй неоднократно замечали и ранее. Многие не понимают, почему премьеру никто не сказал, как она выглядит со стороны.
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