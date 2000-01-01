40-летний британский актер Том Харди не часто откровенничает о дружеских отношениях с 33-летним наследником престола – принцем Гарри. Не так давно, Харди в интервью Esquire пояснил, что данная тема очень личная.
Том и его жена Шарлотта Райли побывали на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Актер описал принца довольно емкой фразой "Он – гребаная легенда", пишет Hellomagazine.
Видимо, что между ними поистине крепкие дружеские отношения, т.к. ради свадьбы друга Том бросил съемки в США и отправился на королевскую свадьбу.