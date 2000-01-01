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Израиль переживает туристический бум 11.08 15:32   MIGnews.com

Израиль переживает туристический бум

Израиль открыл визовый центр в Калькутте, где будут выдавать несколько категорий виз: В1 для работы, В2 для бизнеса, туризма, встреч или конференций и A2 для студентов.

По словам директора Минтуризма Израиля (Индия и Филиппины) Хасана Мады, Израиль переживает туристический бум, как никогда раньше. Индия показала полугодовой рост на 82% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году и стала одним из лучших рынков Азии для Израиля.

Теперь жители Западной Бенгалии и северо-восточных штатов не должны отправлять свои документы в посольство в Нью-Дели, пишет TimesOfIndia.

Ожидается, что визовый центр в Калькутте повысит интерес туристов из Индии.

Как известно, Израиль сократил стоимость виз для граждан Индии с 1700 рупий до 1100 рупий.


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