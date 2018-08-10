Сериал "Звездные войны" станет самым дорогим шоу в истории
Предполагается, что новый проект от Disney может побить все рекорды по стоимости и качеству картинки. Как сообщает Forbes, сериал "Звездные войны" появится на экранах в 2019 году и будет стоить компании 100 млн долларов за 10 эпизодов.
Разработкой сериала занимается Джон Фавро, создатель таких фильмов, как "Железный человек" и "Книга джунглей".
"Звездные войны – это большой мир, и новый потоковый сервис Disney дает прекрасную возможность рассказать истории, которые растянулись на несколько глав", - рассказал Фавро журналистам.
Компания Disney пока не раскрывает подробности проекта.
Если планы компании осуществятся, телевизионная версия космической саги станет одним из самых дорогих телепроектов в истории и будет конкурировать за это звание с фентезийной драмой Игра престолов, на съемки финального восьмого сезона которой создатели потратили по 15 миллионов долларов за эпизод.
Отметим, съемки сериала приурочены к запуску потокового сервиса Disneyflix, доступ к которому будет платным.