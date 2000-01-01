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Иранские металлисты удаленно осуждены на родине 12.07 02:13   MIGnews.com

Иранские металлисты приговорены к 14 годам тюрьмы и плети

Участники иранской хэви-метал-группы Confess Никан «Siyanor» Хосрави и Араш «Chemical» Ильхани приговорены к 14 годам тюрьмы и 74 ударам плетью за исполнение своей музыки. В списке обвинений – «богохульство, оскорбление святости ислама, нарушение общественного мнения посредством производства музыки, содержащей антирежимные тексты оскорбительного содержания, а также за участие в интервью с оппозиционными СМИ» и «оскорбление Верховного лидера и президента». По словам самих музыкантов, смертной казни они избежали лишь потому, что в их текстах не упоминался Пророк.

"Если вы оскорбляете Пророка, вы будете казнены, потому что он мертв и не может защитить себя, - сказал Хосрави в интервью Loudwire. - Но если вы хулите Бога и ставите под сомнение его существование, он может простить вас. Вот почему мы не были казнены".

Араш был приговорен к 12,5 годам заключения и 74 ударам плетьми, а Ильхам – к шести годам, потом приговор «скостили» до двух лет. Утешает только то, что приговор был вынесен заочно. В 2017 году дуэт был отпущен из тюрьмы в Эвине под залог в 30.000 долларов за каждого. После чего они сбежали в Турцию и подали апелляцию, а оттуда – переехали в Норвегию, где живут сейчас и продолжают заниматься музыкой.


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